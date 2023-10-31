Мусульмане из Демократической партии США выставили главе Белого дома Джо Байдену ультиматум: если он не добьется прекращения огня в секторе Газа до сегодняшнего вечера, они будут работать против сбора пожертвований и голосов для его переизбрания в 2024 году.

Заявление опубликовал Национальный мусульманский демократический совет, в который входят лидеры Демократической партии из решающих для голосования штатов, пишет Reuters.

Времени Байдену дали до 17:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву).

"Безусловная поддержка (Израиля - Ред.) вашей администрации, включая финансирование и вооружение, сыграла значительную роль в увековечивании насилия, которое приводит к жертвам среди гражданского населения и подрывает доверие избирателей, которые ранее доверяли вам", - говорится в заявлении.

Тем временем глава Госдепа Энтони Блинкен, чье выступление в Конгрессе сегодня сорвали активисты, заявил, что Белый дом считает необходимым рассмотреть вопрос введения "гуманитарных пауз" в Газе. При этом Вашингтон продолжает выступать против полного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее Белый дом заявил, что разделение помощи Украине и Израилю, как предлагают сделать республиканцы в Сенате, будет "разрушительным" для национальной безопасности США.