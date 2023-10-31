В Конгресс США во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена ворвались несколько человек, протестующих против операции Израиля в сектора Газа.

Кадры в прямом эфире показал телеканал CNN.

Инцидент произошел во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, посвященных обсуждению президентского запроса на выделение 106 миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине. В ходе заседания Блинкен заявил, что эти средства позволили бы ответить на гуманитарные нужды в Украине, Газе, Судане, Армении и других точках мира.

Его речь прервали участники акции, которые подняли вверх руки, обмазанные красной краской, а также плакаты с призывами прекратить огонь в секторе Газа.

Главе внешнеполитического ведомства США пришлось несколько минут молча наблюдать, пока охрана выводила активистов.

Ранее организация "Еврейский голос за мир", которая выступает против действий Израиля в секторе Газа, уже проводила похожую акцию протеста в одном из зданий Конгресса США в Вашингтоне. Активисты призывали прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю.

А на днях сотни протестующих заблокировали Центральный вокзал Нью-Йорка, требуя прекращения огня в секторе Газа.