На улицах Берлина разыгрывается еще один фронт войны между Израилем и ХАМАС.

Об этом пишет американская газета Politico.

В публикации говорится, что Германия разрывается между тем, что в силу нацистского прошлого должна защищать Израиль, но "далеко не все в Германии смотрят на это именно так".

Речь идет о многочисленном исламском населении страны, но не только о нем. Палестинцев поддержали и левые, и правые активисты.

После начала войны Израиля с ХАМАС "напряженность в Берлине и других городах Германии резко возросла", а власти запретили пропалестинские митинги.

Но левые партии ФРГ уже усомнились в оправданности таких запретов, поскольку "они подавляют законные опасения по поводу жертв среди гражданского населения в Газе". Многие крайне левые присоединились к пропалестинским протестам.

Крайне правые тоже не спешат поддерживать Израиль. По данным опроса, 78% сторонников "Альтернативы для Германии" не согласны с идеей, что у страны есть "особые обязательства перед Израилем". Также в поддержку ХАМАС выступили немецкие неонацисты.

На этом фоне 200-тысячная еврейская община в Германии выражает беспокойство.

"Несколько домов в Берлине, где предположительно живут евреи, были отмечены звездой Давида", - пишет издание.

За восемь дней с момента нападения ХАМАС на Израиль произошло 202 антисемитских инцидента в Германии, в основном мотивированных "антиизраильским активизмом".

Напомним, на днях в Берлине неизвестные пытались поджечь синагогу, а также прошли другие антиизраильские акции. Их участники жгли баррикады, запускали пиротехнику и камни в полицейских, подожгли детскую площадку.

Также по всей Германии срывают и сжигают флаги Израиля, которые вывешивают на госучреждениях в знак солидарности.