В Берлине пытались сжечь синагогу. Германию охватили антиизраильские акции протеста
В столице Германии люди собрались на пропалестинскую акцию, несмотря на запрет берлинских властей. Десятки ее участников были задержаны.
Об этом сообщает агентство dpa.
Несанкционированные акции в поддержку Палестины прошли вечером также в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне, там тоже были задержания.
Накануне в Берлине неизвестные пытались поджечь синагогу, а также прошли другие антиизраильские акции. Их участники жгли баррикады, запускали пиротехнику и камни в полицейских, подожгли детскую площадку.
Полиция расследует более 360 правонарушений, пишет Tagesschau.
"Теракты против еврейских учреждений, разгул насилия на наших улицах - это человеконенавистничество, это отвратительно, мы не будем такое терпеть", - заявил канцлер Шольц.
Попытку поджога синагог осудили представители разных партий ФРГ.
Ранее мы писали, что по всей Германии срывают и сжигают флаги Израиля, которые вывешивают на госучреждениях в знак солидарности.
А до этого сообщалось, что на некоторых домах в Берлине, где проживают евреи, нарисовали звезду Давида. Живущие в городе евреи говорят о росте враждебности со стороны пропалестински настроенных немцев.