В столице Германии люди собрались на пропалестинскую акцию, несмотря на запрет берлинских властей. Десятки ее участников были задержаны.

Об этом сообщает агентство dpa.

Несанкционированные акции в поддержку Палестины прошли вечером также в Гамбурге и Франкфурте-на-Майне, там тоже были задержания.

Накануне в Берлине неизвестные пытались поджечь синагогу, а также прошли другие антиизраильские акции. Их участники жгли баррикады, запускали пиротехнику и камни в полицейских, подожгли детскую площадку.

Полиция расследует более 360 правонарушений, пишет Tagesschau.

"Теракты против еврейских учреждений, разгул насилия на наших улицах - это человеконенавистничество, это отвратительно, мы не будем такое терпеть", - заявил канцлер Шольц.

Попытку поджога синагог осудили представители разных партий ФРГ.

Ранее мы писали, что по всей Германии срывают и сжигают флаги Израиля, которые вывешивают на госучреждениях в знак солидарности.

А до этого сообщалось, что на некоторых домах в Берлине, где проживают евреи, нарисовали звезду Давида. Живущие в городе евреи говорят о росте враждебности со стороны пропалестински настроенных немцев.