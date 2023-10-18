Сторонники ХАМАС подожгли посольство Израиля в столице Иордании Аммане и пытаются взять его штурмом.

Видео с места событий публикуют местные жители.

На кадрах заполненная возбуждённой толпой улица, на заднем плане которой видно горящее здание. Видны флаги Палестины, слышны крики "Аллах Акбар!"

Данная акция была проведена после того, как сегодня из-за ракетного удара по больнице в Газе погибло не менее 500 человек.

Мы также сообщали, что после удара Израиля по больнице в секторе Газа лидер Палестины отказался встречаться с президентом США.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.