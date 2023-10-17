Египет не хочет принимать палестинских беженцев и угрожает отправить их в Европу. Каир "разгневан" давлением Запада с требованием открыть КПП для палестинских беженцев.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Вы хотите, чтобы мы взяли 1 миллион человек? Что ж, я собираюсь отправить их в Европу. Вы так заботитесь о правах человека — что ж, вы их и принимайте", - приводит издание слова неназванного египетского чиновника, сказанные его европейскому коллеге.

"Египтяне очень, очень злы", - вспоминает этот разговор европейский чиновник.

У Египта слабая экономика и недостаточно инфраструктуры, чтобы принять столько людей. Также он считает, что если примет беженцев под предлогом временного размещения, домой они потом вернутся не скоро или не вернутся вообще.

Многие беженцы впоследствии могут стать новыми боевиками, желающими отомстить Израилю. Египет, на чьей территории уже были базы ИГИЛ, не хочет этого. Египет готов пропустить гуманитарную помощь, выпустить иностранцев и палестинцев с двойным гражданством.

Ранее сообщалось, что согласованный план по эвакуации не предусматривает пропуск на территорию Египта палестинцев.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

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