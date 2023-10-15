Израиль заявил, что позволит открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10 до 13 часов по местному времени.

Об этом сообщает местные СМИ.

Южная часть сектора граничит с Египтом через КПП "Рафах", который неоднократно обстреливался израильскими военными.

Через этот пункт пропуска ряд стран пытаются вызволить из Газы своих сограждан, которые на момент войны оказались внутри анклава. В их числе - более двухсот украинцев.

Напомним, вчера вечером украинцев не удалось эвакуировать из сектора Газа, поскольку Израиль отозвал разрешение на эвакуацию за два часа до ее начала.

Также неизвестно начнет ли Египет впускать палестинских беженцев, чьи дома разрушает израильская авиация. По данным ООН, более 423 тысяч жителей сектора Газа уже стали внутренними беженцами.

Приказ израильских властей о переселении более чем миллиона жителей Газы на юг анклава продолжает вызывать критику в мире. Всемирная организация здравоохранения осудила приказы Израиля об эвакуации больниц и пациентов на севере сектора Газа.

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