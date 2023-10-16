Госсекретарь США Энтони Блинкен "столкнулся с ожесточенным сопротивлением самых влиятельных лидеров арабского мира", в чьих странах есть "глубокие общественные симпатии к палестинскому делу", - Египта и Саудовской Аравии.

Об этом пишет Washington Post.

Саудовский принц заставил госсекретаря США Блинкена ждать встречи всю ночь. Аудиенция должна была состояться вечером, но Мохаммед бен Салман явился лишь утром.

На встрече он с самого начала подчеркнул необходимость остановить военные операции, "которые унесли жизни невинных людей" (удары Израиля) и снять "осаду Газы". Наследный принц призвал остановить "текущую эскалацию" конфликта, то есть не допустить наземного вторжения в Газу.

С президентом Египта взаимодействие стран "столкнулось с еще большими препятствиями". Абдель Фатха Ас-Сиси заявил, что нападения Израиля превысили "право на самооборону" и превратились в "коллективное наказание".

"Вы сказали, что вы еврей, а я египтянин, выросший рядом с евреями в Египте. Они никогда не подвергались какой-либо форме притеснений или преследований, и в нашем регионе никогда не случалось, чтобы евреи подвергались преследованиям в новейшей или старой истории", - заявил президент Египта.

"Я пришел как человек, который потрясен зверствами Хамаса", - ответил Блинкен.

Напомним, что Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле и заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен.

Также мы писали о том, что Байден одобрил наземную операцию Израиля в секторе Газа, но предостерег Тель-Авив от оккупации анклава.