Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.

Заявляется, что из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) в Румынию вылетели 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.

Напомним, что первый эвакуационный рейс отправился из Тель-Авива в субботу, 14 октября, и вывез 207 человек. О желании уехать заявляли более тысячи украинцев.

Ранее МИД Украины эвакуировал из израильского Сдерота возле сектора Газа раненого украинского мальчика.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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