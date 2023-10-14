Первый эвакуационный рейс из Израиля с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

По его словам, следующий рейс планируется 15 октября в румынский город Клуж. Планируют вывезти 155 украинцев.

Тем временем уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в секторе Газа заблокированы 243 украинца, которым нужна срочная эвакуация. По его словам, Израиль отозвал разрешение на эвакуацию за два часа до ее начала.

Ранее МИД Украины эвакуировал из израильского Сдерота возле сектора Газа раненого украинского мальчика.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию с северной половины сектора Газа.

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