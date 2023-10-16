Израиль разрешил пропуск гуманитарной помощи в Газу из Египта через КПП Рафах, колонны которой ранее стояли на границе.

Об этом сообщили в Минобороны страны, передает издание Нaaretz.

Помощь перебрасывается в сектор Газы под надзором Египта, как этого потребовали в США.

В Газу везут в основном воду и лекарства. Топливо передано не будет, чтобы им не мог воспользоваться ХАМАС.

Израиль заявляет, что таким образом хочет действовать в соответствии с международным правом, чтобы сохранить международную легитимность и продолжить военную операцию в секторе Газа.

Ранее мы писали о том, что Израиль откроет гуманитарный коридор на юге сектора Газа с 10 до 13 часов по местному времени.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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