Бывший генеральный директор "Роснано" Анатолий Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой начали развозить закупленную ими гуманитарную помощь для пострадавших от нападения ХАМАС в Израиле.

Фото упаковки гуманитарки супругами опубликовал журналист, бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в соцсетях.

На снимках Чубайс запечатлен рядом с автомобилем и в окружении коробок с вещами.

Напомним, бывший генеральный директор "Роснано" покинул РФ еще в марте 2022 года, менее чем через месяц после вторжения России в Украину. В июне в РФ силовики стали проверять Чубайса и его окружение на предмет коррупции.

В мае 2023 года СМИ писали, что экс-глава "Роснано" вместе с супругой подали запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов. Также сообщалось, что Чубайсу принадлежит "как минимум один объект недвижимости" в стране.

Сам же Анатолий Чубайс опроверг информацию СМИ о том, что оформляет израильский паспорт и владеет в этой стране недвижимостью.

На днях появилась информация, что Чубайс с супругой покинули Израиль. Публиковались их фотографии якобы из аэропорта.

После этого Чубайс заявил, что побывал в Дубае и вернулся в Израиль после краткосрочной рабочей поездки.