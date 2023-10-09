Бывший генеральный директор "Роснано" Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту Тель-Авива вместе со своей женой Авдотьей Смирновой.

Об этом пишут украинские и российские телеграм-каналы.

Судя по опубликованному фото, пара пытается покинуть Израиль.

Ранее Чубайс отрицал информацию СМИ о том, что оформляет себе израильский паспорт и владеет в этой стране недвижимостью.

Ранее российская певица Глюкоза показала фото из бомбоубежища в Израиле, где провела с семьёй два дня.

Собчак сообщила, что Глюкоза с мужем и их двумя дочками полетели в Израиль на концерт известного американского исполнителя Бруно Марса и застряли там из-за войны. Завтра семья планирует улетать в Россию. По словам Собчак, "аэропорт не закрывают". Журналистка отметила, что Глюкоза проводит в бомбоубежище второй день.

Мы также сообщали, что Максим Галкин заявил, что останется в Израиле, несмотря на войну. Галкин сказал, что мог бы уехать, но гордится тем, что сейчас находится в Израиле — "в стране, где патриотизм – понятие не дутое и не навязанное сверху".

"Я горжусь, что я израильтянин. Надеюсь, смогу однажды гордится и тем, что я россиянин", — заявил Галкин в своем видео.