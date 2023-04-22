Ресторан Peña Pil Pil в коммуне Пероль на юге Франции столкнулся с резким падением рейтинга и наплывом негативных отзывов в сети после посещения президентом Франции Эммануэлем Макроном, который недавно подписал скандальный закон о пенсионной реформе.

Об этом сообщает Le Parisien.

На днях Макрон посетил департамент Эро на юге Франции. В ходе своего визита он остановился в ресторане Peña Pil Pil в коммуне Пероль, чтобы выпить пива на террасе. После этого на ресторан обрушились негативные комментарии и плохие оценки в Google, говорится в публикации.

В частности, рейтинг заведения в Google резко упал с 5/5 до 1,6/5 всего за несколько часов. Среди комментариев за последние часы можно прочитать такие: "Здесь очень плохая посещаемость, были замечены тираны Франции", "Слишком много шума от кастрюль", "Еда хорошая, но кое-кто испортил момент".

Упоминание кастрюль является отсылкой к акциям протеста, которыми встречали Макрона в ходе его поездки по стране. Митингующие приходили на протесты с пустыми кастрюлями и стучали по ним, привлекая внимание властей к падению уровня жизни.





Обслуживающий персонал ресторана рассказал, что посещение президента стало для них полной неожиданностью.

"Мы не знали, что к нам придет президент... Однако мы не можем позволить себе не принимать президента республики или министра", - заявили в заведении.

Ранее мы писали, что Эммануэля Макрона освистали во время первой поездки на восток Франции после принятия пенсионной реформы.

Кроме того, в Эльзасе в президента Франции даже бросили яйцом.