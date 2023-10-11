Бывший генеральный директор "Роснано" Анатолий Чубайс побывал в Дубае и вернулся после краткосрочной рабочей поездки в Израиль.

Об этом пишут российские издания.

"Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой. Я уже вернулся в Израиль", – сказал он.

Фото Чубайса в одном из отелей Дубая публикуются в соцсетях.

Ранее появилась информация, что Чубайс с супругой покинули Израиль. Публиковались их фотографии якобы из аэропорта.

Напомним, в мае СМИ писали, что Чубайс вместе с супругой подал запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов. Также сообщалось, что Чубайсу принадлежит "как минимум один объект недвижимости" в стране.

Сам же Чубайс опроверг информацию СМИ о том, что оформляет израильский паспорт и владеет в этой стране недвижимостью.

Также мы писали, что российский артист Максим Галкин, который ранее сообщил о поддержке Израиля, заявил, что вместе с Аллой Пугачевой и детьми не намерен покидать страну и останется в Израиле.

"Я горжусь, что я израильтянин. Надеюсь, смогу однажды гордится и тем, что я россиянин", — заявил Галкин в своем видео.