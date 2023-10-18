Сегодняшний ракетный удар по больнице в секторе Газа, где погибли до 800 человек, вызвал волну негодования в исламском мире.

С резким осуждением Израиля выступили такие крупные региональные игроки как Саудовская Аравия и Турция. Также против Тель-Авива высказались правительства Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана (единственная ядерная держава в исламском мире) и ряда других стран. В них также начались массовые антиизраильские акции.

Сам Израиль заявляет, что удар нанесла не его армия, а палестинские радикальные группировки - то ли намеренно, то ли по ошибке. Но, с учетом предыдущих жестоких бомбардировок, проводившихся Израилем все последние дни, пока информационный фон далеко не в его пользу даже на Западе.

В США не высказывали прямых обвинений, но заявили, что Тель-Авив должен придерживаться правил ведения войны. А в Евросоюзе устами главы Евросовета Шарля Мишеля осудили Израиль за блокаду сектора Газа.

Кто бы не нанес этот удар, он серьезно подрывает позиции Израиля в этом конфликте и увеличивает международное давление на него - с целью отказаться от бомбардировок, блокады и, в конечном счете, и от наземной операции в секторе Газа.

Также эта трагедия проблематизирует завтрашний визит Байдена в Тель-Авив и ставит его перед дилеммой - поддерживать ли дальнейшие военные усилия Израиля. Либо же предложить перемирие - во избежание не только новых жертв, но и "возгорания" всего Ближнего Востока.

Как мы уже писали, США сейчас не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке, которые срывают усилия администрации Байдена по стратегическим соглашениям с Саудовской Аравией, которые могли бы снизить цены на нефть.

Поэтому, независимо от того, кто нанес удар по больнице в Газе - политически арабский мир уже максимально использует эту ситуацию, пытаясь переломить позицию Запада и США (ранее однозначно поддержавших Израиля) по нынешней войне.

Главная задача исламских стран - убедить Байдена отговорить Израиль от сухопутной операции в секторе Газа.