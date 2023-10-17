500 км подземных ходов. Видео катакомб в секторе Газа, где ХАМАС могут держать заложников
Под сектором Газа проходит сеть подземных тоннелей, общей протяжённостью 500 километров. Их построили палестинские инженеры.
Об этом сообщает ВВС в своём репортаже.
Данные катакомбы используются как убежище и склады боевиков ХАМАС, уже не один раз посредством этих коммуникаций палестинцы совершали нападения на Израиль.
"Некоторые выходы туннелей на поверхность скрыты в жилых районах, а в самом подземелье могут находиться захваченные ХАМАС заложники", — сообщают журналисты.
Ранее в ХАМАС заявили, что готовы обменять всех израильских заложников на палестинцев в тюрьмах Израиля.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.
Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.
В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.
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