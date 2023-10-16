Боевики ХАМАС захватили в плен в секторе Газа 199 человек. Ранее было известно о 155 пленных. Это люди разных гражданств и национальностей.

Последние данные ЦАХАЛ передает телеканал i24.

"Вопрос о похищенных является одним из главных национальных приоритетов, и мы концентрируемся на этих усилиях как на национальном главном приоритете. ЦАХАЛ круглосуточно работает над возвращением похищенных", - сообщил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Он рассказал, что семьи всех заложников уведомлены.

Кроме того, Хагари отметил, что у военных есть некоторая информация о местонахождении заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Напомним, Байден одобрил операцию Израиля в секторе Газа и заявил о необходимости уничтожения ХАМАС, но предостерег Тель-Авив от оккупации палестинского анклава, заявляя, что это было бы "большой ошибкой".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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