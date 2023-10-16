Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль прекратит авиаудары по сектору Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам официального представителя МИД Ирана Нассера Канаани, представители ХАМАСа "заявляли, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и мирных жителей, удерживаемых группами сопротивления, но их точка зрения заключалась в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистов различных частей Газы".

ХАМАС заявил, что обменяет пленников, чье количество оценивается Израилем в 200 человек, на тысячи заключенных палестинцев в рамках разовых сделок по обмену.

Также Канаани заявил, что ХАМАС готов воевать еще долго.

"Мы слышали от участников сопротивления, что у них нет проблем продолжать сопротивление. Они сказали, что сопротивление обладает военным потенциалом, позволяющим продолжать сопротивление в полевых условиях в течение длительного времени", - заявил иранский дипломат.

Ранее Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в секторе Газа.

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