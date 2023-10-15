Израиль впервые применил лазерную систему противоракетной обороны (ПРО) "Железный луч" (Iron Beam) для перехвата ракет из Газы.

Об этом пишут израильские СМИ и публикуют видео работы оружия.

Израильская система "Железный луч" прошла испытание в 2022 году. По расчетам израильских СМИ, один перехват лазерной ПРО будет обходиться в 3-4 доллара. Для сравнения, один перехват системы ПРО "Железный купол" стоит 50 тысяч долларов.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа.

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