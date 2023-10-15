Европейский союз сделал заявление по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Его согласовали все 27 стран ЕС.

Заявление опубликовано на сайте Европейского совета.

Ключевые положения заявления:

ЕС осудил действия ХАМАС и призвал освободить заложников;

ЕС подтвердил право Израиля на оборону, но указали на необходимость защиты всех гражданских лиц в соответствии с нормами права;

ЕС призвал все стороны конфликта в Израиле возобновить ближневосточный мирный процесс на основании принципа двух государств, а также призвал Израиль взаимодействовать с "законными властями Палестинской автономии", чтобы не допустить дальнейшей эскалации;

ЕС заявил о готовности продолжать оказывать помощь жителям сектора Газа.

Ранее мы в большом материале подробно рассказывали об истории арабо-израильских войн.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.