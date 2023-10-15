В течение дня продолжается интенсивный обстрел севера Израиля со стороны движения "Хезболла".

Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

"Минимум девять ракет выпущены со стороны Ливана, пять из них перехвачены ПВО", – передает израильская армия. Заявляется также, что ЦАХАЛ наносит удары в ответ.

"Хезболла" подтвердила обстрел и заявила о "проведении операции" против патруля израильской армии у израильского поселения Эль-Манара.

В переданном телеканалом Al Jadeed заявлении говорится, что шиитские бойцы выпустили противотанковую ракету по бронемашине. Ранее был нанесен удар по израильскому командно-наблюдательному посту в Йафтахе.

При этом представители "Хезболлы" заявляют, что ракетные удары пока не означают вступления движения в войну на стороне ХАМАС, а являются "предупреждениями".

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не заинтересована в ведении войны на два фронта и потому не намерен обострять ситуацию на ливано-израильской границе, если только этого не сделает сама "Хезболла".

Ранее сегодня боевики "Хезболлы" заявили, что захватили приграничную базу Аль-Рахаб. В Израиле это опровергли.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.