В ООН намекнули, что Израиль совершает военные преступления по отношению к населению сектора Газа
ООН предупредила Израиль о том, что в ходе конфликта возможно совершение военных преступлений, которые будет расследовать суд.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что требование израильских военных к палестинцам переместиться из северной части Газы на юг может быть приравнено к "насильственному перемещению гражданского населения — в нарушение международного права".
Шамдасани добавила, что нападения на гражданских лиц, пытающихся покинуть северные районы Газы, должны быть расследованы независимо.
Она также призвала к "немедленному и безусловному" освобождению всех израильских заложников.
Предполагаемые военные преступления в ходе конфликта могут быть рассмотрены Международным уголовным судом. Однако Израиль не участвует в работе суда и не ратифицировал Римский статут.
Тем не менее, в 2021 году главный прокурор МУС Фату Бенсуда открыла официальное расследование предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях. Расследование изучает события начиная с 2014 года на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Суд постановил, что может применить там свою юрисдикцию.
Ранее в ООН раскритиковали решение Израиля отключить воду палестинцам.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.
Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.
В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.
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