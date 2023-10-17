ООН предупредила Израиль о том, что в ходе конфликта возможно совершение военных преступлений, которые будет расследовать суд.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что требование израильских военных к палестинцам переместиться из северной части Газы на юг может быть приравнено к "насильственному перемещению гражданского населения — в нарушение международного права".

Шамдасани добавила, что нападения на гражданских лиц, пытающихся покинуть северные районы Газы, должны быть расследованы независимо.

Она также призвала к "немедленному и безусловному" освобождению всех израильских заложников.

Предполагаемые военные преступления в ходе конфликта могут быть рассмотрены Международным уголовным судом. Однако Израиль не участвует в работе суда и не ратифицировал Римский статут.

Тем не менее, в 2021 году главный прокурор МУС Фату Бенсуда открыла официальное расследование предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях. Расследование изучает события начиная с 2014 года на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Суд постановил, что может применить там свою юрисдикцию.

Ранее в ООН раскритиковали решение Израиля отключить воду палестинцам.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

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