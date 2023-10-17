Региональный представитель ВОЗ Ричард Пиперкорн заявил, что половина из 2800 погибших в секторе Газа от израильских авиаударов - это женщины и дети.

Об этом пишет Reuters.

Еще 11 тысяч человек получили ранения.

Западные официальные лица говорят, что было совершено 115 ударов по медицинским учреждениям.

ВОЗ призывает срочно предоставить ей доступ в Газу для доставки помощи и медикаментов.

Напомним, вчера региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари заявил, что до наступления "настоящей катастрофы" в секторе Газа осталось всего 24 часа - запасов воды, топлива и электричества не хватит на больше.

По его словам, сектор Газа должен получить возможность принимать конвои с гуманитарной помощью, которые в настоящее время стоят у пограничного перехода Рафах на границе с Египтом.

Также ВОЗ осудил приказы Израиля об эвакуации 22 больниц, в которых находятся более 2000 стационарных пациентов на севере сектора Газа. В организации отметили, что для многих пациентов это может быть равносильно смертному приговору.

Ранее Израиль возобновил подачу воды на юг сектора Газа, чтобы подтолкнуть жителей северных районов к эвакуации.