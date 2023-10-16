Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что до наступления "настоящей катастрофы" в секторе Газа осталось всего 24 часа — запасов воды, топлива и электричества не хватит на больше.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари в интервью агентству AFP.

По его словам, сектор Газа должен получить возможность принимать конвои с гуманитарной помощью, которые в настоящее время стоят у пограничного перехода Рафах на границе с Египтом.

Как сказал Аль-Мандхари, если помощь не поступит вовремя, врачам придётся "готовить свидетельства о смерти для своих пациентов".

Ранее Израиль возобновил подачу воды на юг сектора Газа, чтобы подтолкнуть жителей северных районов к эвакуации.

"Решение открыть воду в определенной точке для жителей южной части сектора Газа, согласованное между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом, соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентную всеобщую блокаду Газы без электричества, без воды и без топлива до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен", — заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

Мы также сообщали, что международные гуманитарные организации продолжают осуждать Израиль за массированные обстрелы сектора Газа.