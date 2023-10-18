Армия Израиля заявляет, что непричастна к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газы.

Об этом пишет израильское издание, ссылаясь на ЦАХАЛ.

"По имеющимся разведывательным данным, неудачно запущенная ракета Палестинского исламского джихада стала причиной смертельного взрыва в больнице Газы. Согласно анализу оперативных систем ЦАХАЛа, в направлении Израиля был совершен вражеский ракетный обстрел, который осуществлялся в районе больницы, когда она была поражена", — заявили израильские военные.

"По данным разведки, полученным из нескольких источников, которыми мы располагаем, ответственность за случайное попдание по госпиталю несёт организация "Исламский джихад"", — добавляют в ЦАХАЛ.

Премьер Израиля Нетаньяху также опровергает, что по больнице в Газе ударила его сторона. Заявление об этом было опубликовано министром на его странице в соц-сети Х.

"Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракетный залп в секторе Газа, который проходил в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли на момент удара. Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей больницу в Газе, несёт "Исламский джихад"", — заявил премьер.

В то же время арабские страны и Турция обвиняют в ударе Израиль.

Со своей стороны США призывают Израиль соблюдать законы войны при проведении операций против ХАМАС. Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, комментируя сообщения об ударе по больнице Аль-Ахли в Газе.

Ранее стало известно, что после удара Израиля по больнице в секторе Газа лидер Палестины отказался встречаться с президентом США.

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