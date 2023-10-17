Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия в завтрашней встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой Вторым и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

Об этом сообщают Al Arabiya и AP со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный представитель палестинцев сказал, что Махмуд Аббас отменил участие во встрече с президентом Джо Байденом и лидерами стран Ближнего Востока, запланированной на среду", - пишут СМИ.

Источник уточнил, что Аббас принял такое решение в знак протеста в связи с авиаударом Израиля по больнице на территории сектора Газа.

На встрече в Аммане стороны должны были обсудить пути прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС, последствия этих событий для региона и гуманитарную помощь сектору Газа.

Мы подробно рассказывали об ударе по больнице, где погибли сотни людей.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

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