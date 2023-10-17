Корабли ВМС Великобритании выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля.

Об этом сообщило издание Janes со ссылкой на британское минобороны.

В прошлый четверг правительство Британии объявило о развертывании патрульно-разведочных самолетов и двух кораблей Королевского военно-морского флота в Восточном Средиземноморье в поддержку Израиля. Тогда сообщалось, что с пятницы, 13 октября, в восточной части Средиземного моря начнут летать британские морские патрульные самолеты и самолеты наблюдения "для отслеживания угроз региональной стабильности". Их будут поддерживать средства наблюдения и рота морской пехоты, а также два корабля британских ВМС, которые прибудут позже.

По данным британской прессы, речь идет о судах "Аргус" и "Лайм Бэй", которым поставлена задача отслеживать угрозы для стабильности в регионе, например, переброску оружия для террористических организаций.

Кроме того, Британия собиралась перебросить оперативную группу Королевского военно-морского флота.

Ранее США решили отправить к берегам Израиля более 4 тысяч моряков и морпехов, которых разместят на кораблях.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

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