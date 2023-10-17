США решили отправить к берегам Израиля более четырех тысяч моряков и морпехов, которых разместят на кораблях.

Об этом сообщает The Washington Post.

Два неназванных американских чиновника заявили в комментарии изданию, что группа готовности, которая насчитывает более четырех тысяч моряков и морпехов, присоединится к американским кораблям у берегов Израиля.

Журналисты уточняют, что в состав группы войдет 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты, которое подготовлено к выполнению широкого спектра задач, включая некоторые специальные операции.

По данным WP, военные прибудут на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, которые недавно покинули Кувейт. Третий корабль, входящий в состав подразделения, - USS Mesa Verde - находился в Средиземном море и должен был направиться к израильскому берегу, сообщили чиновники.

В издании подчеркивают, что подобная переброска войск отражает опасения американских официальных лиц о возможном расширении конфликта после столкновений с ливанской военизированной группировкой "Хезболла".

Напомним, в начале обострения на Ближнем Востоке Пентагон приказал ударной группе авианосца Gerald R. Ford отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы продемонстрировать поддержку Израилю.

При этом в Пентагоне заявили, что речь о помощи военных США Израилю в наземной операции не идет.