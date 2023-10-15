В Берлине на домах евреев стали рисовать звезды Давида. Полиция проводит проверки
На домах в Берлине, где проживают евреи, неизвестные стали рисовать звезды Давида.
Об этом сообщают израильские и немецкие СМИ.
Неизвестно, сколько всего произошло инцидентов с такими граффити, но в социальных сетях были опубликованы фотографии как минимум трех зданий с нарисованными символами.
Живущие в городе евреи говорят о росте враждебности со стороны пропалестински настроенных немцев.
Немецкие СМИ напоминают, что во время Холокоста нацисты отмечали еврейские дома и имущество звездой Давида.
В одном случае женщина рассказала Berliner Morgenpost, что в четверг вечером она нашла нацарапанную возле своего дома звезду Давида. При этом она носит кулон с таким символом и публикует произраильскую информацию в социальных сетях. По ее словам, она не знает, кто нарисовал звезду Давида - это может быть кто угодно: от соседей до курьеров.
Она также отвергла предположение многих ее немецких друзей о том, что такой символ призван продемонстрировать солидарность с Израилем.
Другая женщина по имени Яэль, которая прожила в Берлине восемь лет, рассказала изданию Israel Hayom, что видела граффити на здании недалеко от того места, где она живет, на дороге, по которой ее сын ходит в школу.
Немецкая полиция заявила, что начала расследование инцидентов с граффити, а безопасность вокруг объектов еврейской общины была усилена.
Ранее мы писали, что полиция Берлина не успевает стирать антисемитские и антиизраильские граффити на стенах и асфальте.
Также мы сообщали, что берлинские школьники устроили митинг за Палестину.