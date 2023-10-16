По всей Германии срывают и сжигают флаги Израиля, которые вывешивают на госучреждениях в знак солидарности.

Об этом сообщает BILD.

Такие случаи уже зафиксированы как минимум в Эрфурте, Берлине, Аахене, Пирне, Штральзунде, Шверине, Виттене, Крефельде, Майнце, Мюнстере, Леверкузене, Штаде, Мёрсе и Реклингхаузене.

Ранее сообщалось, что на некоторых домах в Берлине, где проживают евреи, нарисовали звезду Давида. Живущие в городе евреи говорят о росте враждебности со стороны пропалестински настроенных немцев.

Напомним, вчера в Берлине на Потсдамской площади вчера прошла массовая акция противников Израиля. На митинг пришло около тысячи человек. Акция протеста переросла в стычки с полицией, которая применила силу и распыляла против митингующих слезоточивый газ.

Также берлинские школьники устроили митинг за Палестину, их разгоняли 150 полицейских. Накануне контрразведка ФРГ предупредила, что идеи исламизма особенно интенсивно распространяются в Германии среди молодых людей через TikTok, Instagram и YouTube.

Кроме того, полиция Берлина борется с антиизраильскими надписями, заполонившими стены зданий и асфальт столицы ФРГ.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.