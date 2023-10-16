Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в Кнессете. Он назвал ХАМАС "новой формой нацизма", призвал мир сплотиться в борьбе против этой угрозы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Заявил, что победа над ХАМАС в Секторе Газа займет время.

Говорит, что израильские военные готовы к продолжительной войне до полной победы над противниками.

Премьер также предупредил "Хезболлу" и Иран, что Израиль "даст жесткий ответ на любые атаки".

В это время, как сообщают местные СМИ, происходит сильный обстрел центра Израиля. В Кнессете объявлена эвакуация из-за воздушной тревоги.

Появилось видео эвакуации Кнессета во время воздушной тревоги вскоре после выступления там Нетаньяху.

В небе над Тель-Авивом работает ПВО.

Также СМИ сообщают о прилётах (или падении обломков ракеты) в Иерусалиме.

Ранее ХАМАС заявил о новом ракетном ударе по Израилю.

Ещё видео из Кнессета, прилётов по Иерусалиму, а также ракетного удара по Таль-Авиву и работы ПВО.

По последним данным, боевики ХАМАС захватили в плен в секторе Газа 199 человек. Это люди разных гражданств и национальностей.

Напомним, армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться. Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.