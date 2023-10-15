Если Израиль не будет атаковать территорию Ирана, то Тегеран не станет вмешиваться в конфликт Тель-Авива и группировки ХАМАС.

Такое заявление сделали в постпредстве Ирана при ООН в ответ на вопрос российских журналистов о том, будет ли Иран принимать меры в случае наземной операции Израиля в секторе Газа.

"Вооружённые силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Фронт сопротивления может защитить себя", - говорится в сообщении.

То есть Иран вступит в войну, если она придет на его территорию.

Ранее СМИ писали, что Иран уже предупредил ООН, что вмешается в войну в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газа.

А президент Ирана Эбрахим Раиси заявил французскому президенту Эмманюэлю Макрону, что, в случае "продолжения военных преступлений" со стороны Израиля против палестинцев существует вероятность усложнения ситуации и открытия других фронтов.

Напомним, недавно эксперты ближневосточного центра Le Beck в Бахрейне допустили, что Израилю грозит война на пять фронтов: с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.