В Берлине на Потсдамской площади вчера прошла массовая акция противников Израиля. На митинг пришло около тысячи человек.

Об этом сообщает Bild.

Акция протеста переросла в стычки с полицией, которая применила силу и распыляла против митингующих слезоточивый газ.

Ранее суд Берлина запретил многолюдные митинги подобного характера. По данным издания, организаторы акции на Потсдамской площади изначально анонсировали её как "пикет" в память о "мирных жертвах на Ближнем Востоке", который был согласован.

СМИ сообщают, что на домах в Берлине, где проживают евреи, неизвестные стали рисовать звезды Давида. Живущие в городе евреи говорят о росте враждебности со стороны пропалестински настроенных немцев.

Также полиция Берлина борется с антиизраильскими надписями, заполонившими стены зданий и асфальт столицы ФРГ.

Ранее мы писали, что в Берлине ученик и учитель гимназии подрались из-за войны в Израиле. Юноша пришел в гимназию с флагом Палестины, что вызвало ажиотаж среди учеников, который пытался унять педагог. В итоге пожилого учителя избили.

Вскоре берлинские школьники устроили митинг за Палестину и в поддержку ученика с флагом.