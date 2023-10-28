Сотни протестующих заблокировали Центральный вокзал Нью-Йорка, требуя прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает CBS News.

"Оплакивайте мертвых и сражайтесь изо всех сил за живых", - гласил один из плакатов. Также протестующие оделись в рубашки с надписями "Прекратить огонь сейчас" и "Не от нашего имени".

Акцию собрала организация "Еврейский голос за мир".

Полиция пыталась разблокировать вокзал и начала задержания.

Центральный вокзал - это крупнейший транспортный узел Нью-Йорка.

Ранее организация "Еврейский голос за мир", которая выступает против действий Израиля в секторе Газа, проводила акцию протеста в одном из зданий Конгресса США в Вашингтоне. Активисты призывали прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю.

Также мы писали, что ночью в Турции начали громить американские кофейни, не дожидаясь митинга Эрдогана в поддержку Палестины. Также большие толпы вышли к дипломатической миссии Израиля в Стамбуле и начали стрелять по зданию фейерверками.

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