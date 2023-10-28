Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех граждан своей страны выйти на митинг в поддержку Палестины в субботу, 28 октября.

"Я приглашаю каждого представителя нашей нации на Великий палестинский митинг, который мы проведем завтра в аэропорту Ататюрк, где мы еще раз покажем всему миру нашу солидарность с нашими палестинскими братьями", – заявил Эрдоган.

Тем временем уже сейчас, в ночь на 28 октября, в Стамбуле, Анкаре, Адане и Диярбакыре турки выходят на улицы на антиизраильские протесты. Большие толпы вышли к дипломатической миссии Израиля в Стамбуле и начали стрелять по зданию фейерверками.

Также протестующие штурмуют и громят американские кофейни Starbucks, которые, как они считают, финансируют Израиль.

Напомним, на днях президент Турции Эрдоган отменил свой визит в Израиль и назвал ХАМАС "освободительной организацией".

Ранее Эрдоган осудил действия Израиля в Газе, призвав немедленно прекратить "акции геноцида".

Также президент Турции говорил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, подразумевая осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.