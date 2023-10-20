Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия Израиля в Газе, призвав немедленно прекратить "акции геноцида".

Об этом говорится в заявлении турецкого президента, опубликованном в его Telegram-канале.

"Я повторяю наш призыв к израильской администрации никогда не расширять масштабы своих нападений на мирное население и немедленно прекратить свои операции, которые равносильны геноциду", – заявил Эрдоган.

По его словам, "руководство Израиля действует как организация, стремящаяся исправить свою ошибку и действующая по наущению игроков за пределами региона".

"Я приглашаю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в секторе Газа", – подытожил президент Турции.

Ранее Эрдоган после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние".

Также президент Турции назвал бесчеловечным призыв Израиля к мирным палестинцам покинуть сектор Газа.

Напомним, эксперты ООН заявили, что удары Израиля по сектору Газа "абсолютно запрещены международным правом и равносильны военному преступлению".