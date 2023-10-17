Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа призвал остановить это "беспрецедентное злодеяние".

Сообщение с осуждением действий Израиля он написал в соцсети Х.

"Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чём не повинные мирные жители — последний пример израильских атак, попирающих самые элементарные человеческие ценности. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе", — написал Эрдоган.

Вместе с этим находящимся в Турции гражданам Израиля было рекомендовано как можно скорее покинуть страну. Такую рекомендацию распространил Совет национальной безопасности Израиля, сообщает Times of Israel.

"В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом, предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — 4-го. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее", — говорится в сообщении израильского Нацсовета.

Ранее президент Турции назвал бесчеловечным призыв Израиля к мирным палестинцам покинуть сектор Газа.

Мы также сообщали, что Эрдоган осудил блокаду сектора Газа и отправку к берегам Израиля авианосца США.