Израиль отверг призыв Генеральной ассамблеи Организации Объединённых наций (ООН) к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

"Мы категорически отвергаем презренный призыв ООН к прекращению огня. Израиль намерен действовать по ликвидации Хамаса точно так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ", - заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

В тоже время ХАМАС подержал резолюцию ООН.

"ХАМАС приветствует резолюцию ООН, призывающую к немедленному и постоянному гуманитарному спокойствию в секторе Газа", - заявило движение.

Ранее в разговоре с телеканалом высокопоставленный чиновник США интерпретировал сегодняшние действия Израиля как "ограниченное вторжение".

"Израильтяне начинают более ограниченное вторжение и согласились предоставить гуманитарную поддержку в рамках операции", – сказал чиновник.

В Израиле назвали эту операцию "зачисткой", чья цель "создать лучшие условия для оптимальных оперативных условий на местах". Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в интервью ABC News.

Известно, что официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

Также Иран пригрозил Штатам после начала атаки Израиля в секторе Газа.