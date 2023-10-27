Официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как утверждают саудовский чиновник и другой источник издания, официальные лица Саудовской Аравии не раз обращались к представителям США с предупреждениями об опасности проведения наземной операции. По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, очевидно, что Саудовская Аравия не хочет израильского вторжения в Газу.

В свою очередь Министерство иностранных дел Иордании предупредило, что результатом наземной операции Израиля в секторе Газа станет "гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы".

Тем временем арабские медиа сообщают о входе израильских танков в восточную часть населённого пункта Бейт-Ханун на севере сектора Газа.

Напомним, в пятницу, 27 октября, по Газе наносятся мощные удары. В секторе пропал интернет и свет.

Представитель армии Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска сегодня вечером "расширяют масштабы наземных действий" в секторе Газа.

Ряд СМИ трактуют это заявление как объявление о начале сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.