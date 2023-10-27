На фоне информации о массированных ударах по Газе, отключении там интернета и связи, а также на этом фоне ожидания скорого начала сухопутной операции ЦАХАЛ, поступают противоречивые данные о переговорах по заложникам, которые находятся в секторе Газа.

Так, источник службы новостей BBC сообщает, что переговоры об освобождении ХАМАС заложников при посредничестве Катара сейчас ускоряются.

Источник рассказал, что обсуждается не только обмен заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, но и прекращение огня.

Официально стороны пока ни о каких договоренностях не объявляли. ХАМАС, по израильским данным, удерживает больше 220 заложников.

С другой стороны, журналист израильского 12 Канала Нир Двори заявил, что Израиль собирается отказаться от сделки по обмену заложников на палестинцев и начать операцию.

По его словам, все сообщения ХАМАС и Катара о прогрессе в переговорах по заложникам воспринимаются как попытка отсрочить начало наземной операции в секторе Газа.

Также появились три совершенно разноплановых заявления по поводу заложников в секторе Газа:

Представитель ХАМАС заявил, что движение готово освободить пленных иностранцев в обмен на 5-дневное прекращение огня. В Белом доме заявили, что надеются на освобождение всех захваченных движением ХАМАС заложников, но считают такой сценарий маловероятным. Издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что причиной отсрочки наземной операции ЦАХАЛ до сих пор были продолжающиеся переговоры о прекращении огня, но они провалились, поэтому Израиль принял "свое решение".

Ранее газета The New York Times написала, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опасается единолично одобрить сухопутную операцию в секторе Газа из-за падения к нему доверия общества и угрозы новых обвинений в случае провала операции.

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