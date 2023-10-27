После отключения света и связи из сектора Газа поступают противоречивые сведения о переговорах по заложникам
На фоне информации о массированных ударах по Газе, отключении там интернета и связи, а также на этом фоне ожидания скорого начала сухопутной операции ЦАХАЛ, поступают противоречивые данные о переговорах по заложникам, которые находятся в секторе Газа.
Так, источник службы новостей BBC сообщает, что переговоры об освобождении ХАМАС заложников при посредничестве Катара сейчас ускоряются.
Источник рассказал, что обсуждается не только обмен заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, но и прекращение огня.
Официально стороны пока ни о каких договоренностях не объявляли. ХАМАС, по израильским данным, удерживает больше 220 заложников.
С другой стороны, журналист израильского 12 Канала Нир Двори заявил, что Израиль собирается отказаться от сделки по обмену заложников на палестинцев и начать операцию.
По его словам, все сообщения ХАМАС и Катара о прогрессе в переговорах по заложникам воспринимаются как попытка отсрочить начало наземной операции в секторе Газа.
Также появились три совершенно разноплановых заявления по поводу заложников в секторе Газа:
- Представитель ХАМАС заявил, что движение готово освободить пленных иностранцев в обмен на 5-дневное прекращение огня.
- В Белом доме заявили, что надеются на освобождение всех захваченных движением ХАМАС заложников, но считают такой сценарий маловероятным.
- Издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что причиной отсрочки наземной операции ЦАХАЛ до сих пор были продолжающиеся переговоры о прекращении огня, но они провалились, поэтому Израиль принял "свое решение".
Ранее газета The New York Times написала, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху опасается единолично одобрить сухопутную операцию в секторе Газа из-за падения к нему доверия общества и угрозы новых обвинений в случае провала операции.
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