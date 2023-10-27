Начал ли уже Израиль или нет полномасштабную сухопутную операцию в секторе Газа? На этот счет идут противоречивые сигналы.

С одной стороны, поступает информация о сухопутных атаках ЦАХАЛ в разных частях сектора.

О том, что Израиль "только что" начал наземную операцию в Газе, заявил и министр иностранных дел Иордании.

Издание Тimes of Israel пишет: "На территории сектора действуют сухопутные силы ЦАХАЛ, включая танки. Между израильскими военными и ХАМАС идут ожесточённые перестрелки".

С другой стороны, американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в ЦАХАЛ сообщает: "То, что мы сейчас наблюдаем, это не полномасштабная наземная операция в секторе Газа".

Официально израильская армия заявила сегодня пока что только о "расширении наземных операций" в Газе.

Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер сказал, что происходящее сейчас в Газе не является началом наземной операции в Газе. ЦАХАЛ это расценивает, как "расширение операции, проводимой в Газе".

Об этом он заявил в комментарии ABC News.

Также ABC News сообщает, что в разговоре с телеканалом высокопоставленный чиновник США интерпретировал сегодняшние действия Израиля как "ограниченное вторжение".

"Израильтяне начинают более ограниченное вторжение и согласились предоставить гуманитарную поддержку в рамках операции", – сказал чиновник.

В то же время военное крыло ХАМАС сообщило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа.

В ХАМАС уже заявили, что "сопротивление готово".

"Если Нетаньяху решит войти в Газу сегодня вечером, то сопротивление готово, - цитирует AFP пост одного из руководителей политбюро ХАМАС Эззат аль-Ришака в телеграме. - Земля Газы проглотит останки его солдат".

Также арабские СМИ публикуют фото ударов по сектору Газа.

В сети появилось и видео боев ХАМАС и израильской армии в секторе Газа. Также израильская авиация продолжает наносить удары по Газе, а ХАМАС заявляет, что его силы отражают наступление израильских войск.

Между тем США и ООН уже отреагировали на происходящее в Газе.

Так, по данным газеты The Washington Post, США пытаются убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в секторе Газа в пользу точечных авиаударов.

"Администрация Байдена призывает Израиль переосмыслить свои планы крупного наземного наступления в секторе Газа и вместо этого сделать выбор в пользу более "хирургической" операции с использованием авиации и сил специальных операций для проведения точных целенаправленных рейдов по ценным объектам и инфраструктуре ХАМАС. Об этом сообщили пять американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений", – сообщает WP.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня в Газе.

"Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безоговорочному освобождению всех заложников и доставке жизненно важных грузов в необходимом объеме. Каждый должен взять на себя свою ответственность. Это момент истины. История нас всех рассудит", – написал Гуттериш в соцсети Х.

Ранее Саудовская Аравия предупредила США о катастрофических последствиях вторжения Израиля в Газу.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.