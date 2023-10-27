Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном перемирии в Газе. Украина воздержалась
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
Резолюция была принята подавляющим большинством голосов. Она призывает к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня", которое приведет к "концу войны" в секторе Газа. Также резолюция требует предоставление доступа населению сектора Газа к жизненно важным товарам и услугам.
Об этом сообщает сайт ООН.
Сразу 120 стран высказались за, 14 — против, 45 стран воздержались. В числе воздержавшихся - Украина, Германия и Индия. Франция, Россия и Бразилия в числе голосовавших за резолюцию.
В числе тех, кто против - Израиль, США и Австрия.
Генеральный секретарь ООН лично призвал к прекращению огня в секторе Газа.
"Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безоговорочному освобождению всех заложников и доставке жизненно важных грузов в необходимом объеме. Каждый должен взять на себя свою ответственность. Это момент истины. История нас всех рассудит", – написал Антониу Гуттериш в Х.
В свою очередь постоянный представитель Израиля в ООН заявил, что организация лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции Генеральной ассамблеей.
Ранее постпред Израиля призвал генсека Гутерриша уйти в отставку после слов главы ООН об оккупации Палестины.
Об эскалации конфликта на Ближнем Востоке - читайте в нашем онлайне.