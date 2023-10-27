Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Резолюция была принята подавляющим большинством голосов. Она призывает к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня", которое приведет к "концу войны" в секторе Газа. Также резолюция требует предоставление доступа населению сектора Газа к жизненно важным товарам и услугам.

Об этом сообщает сайт ООН.

Сразу 120 стран высказались за, 14 — против, 45 стран воздержались. В числе воздержавшихся - Украина, Германия и Индия. Франция, Россия и Бразилия в числе голосовавших за резолюцию.

В числе тех, кто против - Израиль, США и Австрия.

Генеральный секретарь ООН лично призвал к прекращению огня в секторе Газа.

"Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безоговорочному освобождению всех заложников и доставке жизненно важных грузов в необходимом объеме. Каждый должен взять на себя свою ответственность. Это момент истины. История нас всех рассудит", – написал Антониу Гуттериш в Х.

В свою очередь постоянный представитель Израиля в ООН заявил, что организация лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции Генеральной ассамблеей.

Ранее постпред Израиля призвал генсека Гутерриша уйти в отставку после слов главы ООН об оккупации Палестины.

Об эскалации конфликта на Ближнем Востоке - читайте в нашем онлайне.