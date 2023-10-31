Йемен (точнее, та его часть, которая подконтрольна проиранским хуситам) объявил о начале "военной операции" против Израиля.

Об этом сказал в видеообращении, опубликованном в соцсети Х, йеменский бригадный генерал Яхья Сари.

"Заявление Вооруженных сил относительно военной операции, нацеленной на недра сионистского образования в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления", - подписан ролик генерала в Х.

По его словам, Йемен уже нанес первый ракетный удар по Израилю.

"С помощью Всевышнего наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным целям израильского врага на оккупированных территориях", - отметил военачальник.

Ранее в "Хезболле" заявили, что готовы вступить в войну с Израилем вместе с ХАМАС, когда понадобится. Периодически между ЦАХАЛ и "Хезболлой" на границе с Ливаном происходят боестолкновения.

Неделю назад СМИ писали, что Израиль уже находится "на пределе возможностей", и ливанская "Хезболла" знает об этом. Поэтому сознательно продолжает эскалацию, сигнализируя о своей готовности серьезно противостоять Израилю впервые с 2006 года.