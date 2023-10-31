Израиль заявил, что атаковал боевиков ХАМАС в туннелях Газы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил призывы к прекращению боевых действий.

Об этом пишет Reuters.

"За последний день объединенные боевые силы ЦАХАЛа поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные комплексы и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - заявили в ЦАХАЛ.

В ХАМАС заявляют, что ответили на вторжение Израиля "в южную ось Газы" четырьмя противотанковыми ракетами собственного производства, а также атаковали два израильских танка и бульдозера на северо-западе Газы.

Тем временем ЦАХАЛ публикует видео колонн своей бронетехники, стоящей где-то в пустыне, сопровождаемое пламенной речью израильского генерала о победе "раз и навсегда".

Также в ЦАХАЛ сообщили, что в глубине сектора Газа сейчас идут ожесточенные бои сухопутных сил Израиля с бойцами ХАМАС.

Опубликовано видео городских боев.

Накануне Нетаньяху заявил, что Израиль начал третий этап операции в секторе Газа. Вчера израильские танки были уже наподступах к городу Газа.

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