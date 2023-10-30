Израиль, вероятно, взял под контроль до 7 кв. км на севере сектора Газа. Об этом сообщает военный эксперт BILD Юлиан Рёпке, анализируя кадры с места событий.

По его оценке, в анклав вошли десятки единиц бронетехники.

На одном из видео видно поднятие флага Израиля над жилым домом в районе Ас-Сиафа на берегу Средиземного моря. Здание находится в 3 км от северной границы сектора.

"Мы можем исходить из того, что сейчас на севере сектора Газа участок в 6-7 кв. км находится под израильским контролем", — сказал Рёпке.

Вторым направлением удара ЦАХАЛ был назван район Аль-Бурейдж в центре анклава.

Ранее очевидцы сообщали, что израильские танки были замечены на подступе к городу Газа. Они блокировали ключевую дорогу между севером и югом анклава.

СМИ пишут, что речь идёт о трассе Салах-ад-дина на перекрёстке Нецарим. Сейчас там идут бои.

Представитель ЦАХАЛа подтвердил появление израильских танков в секторе.

"Мы расширили нашу деятельность, это наступательная бронетехника", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что в ЦАХАЛ заявили о продвижении в секторе Газа, а в ХАМАС — об успешном отражении атак израильтян.

Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.