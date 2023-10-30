Израиль призвал российские власти принять меры в связи с антисемитскими беспорядками в Дагестане.

Соответствующее заявление было опубликовано офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Израиль ожидает, что российские законные власти будут защищать благополучие всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и предпримут решительные меры против участников беспорядков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Израиль "с предельной серьезностью относится к попыткам нанести ущерб израильским гражданам и евреям и наблюдает за событиями в Дагестане".

Ранее мы писали о начале беспорядков в столице Дагестана Махачкале, а также о том, что в российском Нальчике подожгли недостроенное здание еврейского центра и оставили антисемитский лозунг.

Также накануне в Дагестане сотни людей пришли к гостинице с призывом сжечь беженцев из Израиля.

Глава Дагестана уже назвал беспорядки "грубым нарушением закона". Сообщалось, что в столице Дагестана Махачкале во время массовых антиизраильских беспорядков задержали 60 человек, есть пострадавшие.