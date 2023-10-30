Израиль призвал Россию принять меры против антисемитских беспорядков в Дагестане
Израиль призвал российские власти принять меры в связи с антисемитскими беспорядками в Дагестане.
Соответствующее заявление было опубликовано офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Израиль ожидает, что российские законные власти будут защищать благополучие всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и предпримут решительные меры против участников беспорядков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Израиль "с предельной серьезностью относится к попыткам нанести ущерб израильским гражданам и евреям и наблюдает за событиями в Дагестане".
Ранее мы писали о начале беспорядков в столице Дагестана Махачкале, а также о том, что в российском Нальчике подожгли недостроенное здание еврейского центра и оставили антисемитский лозунг.
Также накануне в Дагестане сотни людей пришли к гостинице с призывом сжечь беженцев из Израиля.
Глава Дагестана уже назвал беспорядки "грубым нарушением закона". Сообщалось, что в столице Дагестана Махачкале во время массовых антиизраильских беспорядков задержали 60 человек, есть пострадавшие.