В Германии обсуждают тревожную тенденцию: впервые со времен Холокоста евреи снова почувствовали себя в опасности в связи с антиизраильскими митингами в ФРГ после начала войны в секторе Газа.

Об этом пишет Матиас Дёпфнер - генеральный директор издательской компании Axel Springer, включающей несколько мультимедийных брендов, в колонке для немецкой газеты Bild.

"Я никогда не думал, что евреи из Германии (или Франции) снова захотят уехать или будут вынуждены покинуть школы из-за того, что они евреи. За последние несколько дней двое сотрудников нашей компании приняли решение покинуть Германию и Францию вместе со своими семьями. Потому что они больше не чувствуют себя в безопасности в этих странах. Потому что они евреи. На прошлой неделе один из сотрудников сказал мне, что хочет забрать своих детей из детского сада и школы в Берлине, потому что там им угрожают. Потому что его жена, мать его детей - еврейка", - рассказал Дёпфнер.

Он заявил, что на улицах Германии "царит ненависть". Та же ситуация, по его мнению, во многих странах Европы и в США.

Дёпфнер делает вывод, что "ненависть к евреям снова стала духом времени" и обвиняет в этом "немецко-австрийско-ирано-арабский антисемитизм в его правой, левой и исламистской формах".

Издатель также отбрасывает аргументы, что "надо же как-то понимать и другую сторону", то есть палестинцев и ХАМАС.

"Подобные аргументы не могут всерьёз использоваться для оправдания агрессивной войны или погромов и садистского истребления мирного населения террористической организацией", - считает он.

Ранее газета Politico писала о том, что Германия "разрывается" между желанием поддержать Израиль и тем, что живущие в ФРГ мусульмане, а также правые и левые активисты выступают за палестинцев.

Также сообщалось, что полиция Берлина не успевает стирать антисемитские и антиизраильские граффити.