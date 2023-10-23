В Австрии школьники-мусульмане нападают на своих одноклассников, допытываясь, какой они национальности и оскорбляя евреев.

Об этом сообщает австрийская газета Нeute.

"От тебя воняет. Ты еврей?" — так в 15-м районе Вены школьник-мусульманин из Албании провоцирует своих одноклассников, когда входит в класс.

Учитель, рассказавший эту историю, говорит, что "мы бессильны" в этой ситуации.

В школе Брунн-ам-Гебирге есть группа из трех-четырех учеников, которые бьют других школьников — и их никак за это не наказывают.

В целом в Вене в этом учебном году стало в четыре раза больше обращений в полицию по поводу насилия в школах и в два раза больше случаев отстранения школьников от занятий из-за физического, словесного или сексуального насилия, чем в прошлом учебном году.

Ранее мы рассказывали, как напряженность в Берлине и других городах Германии "резко возросла" из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а власти запретили пропалестинские митинги.

Так, издание Politico писало, как в Берлине открылся новый фронт войны между Израилем и ХАМАС. В публикации говорится, что Германия разрывается между тем, что в силу нацистского прошлого должна защищать Израиль, но "далеко не все в Германии смотрят на это именно так".

Мы также сообщали, что евреям Мюнхена рекомендовали не показывать иудейскую символику в общественных местах.