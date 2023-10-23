Министерство образования Израиля собирается изменить школьную программу и учебные материалы, чтобы в них не упоминалась шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Причиной стали публикации активистки в поддержку Палестины и сектора Газа.

"ХАМАС - террористическая организация, убившая 1 400 невинных израильтян, включая детей, женщин и стариков, и похитившая более 200 человек. Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся", — заявили в ведомстве.

На прошлой неделе Грета Тунберг опубликовала фото с плакатами в поддержку Палестины и сектора Газа. Под снимком она написала: "Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц".

Пост возмутил представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В разговоре с журналистами Politico Арье Шаруз Шаликар заявил, что "любой, кто сейчас и в будущем будет каким‑либо образом отождествлять себя с Гретой", на его взгляд, "является сторонником террора".

"Потому что то, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой и при этом ни слова не говорит о массовых убийствах израильтян, означает не ее поддержку палестинцев, а замалчивание террора палестинцев или ХАМАС и "Исламского джихада", как будто его не существует", — сказал Шаликар.